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Haberler Gündem Elazığ'da yolda kayan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da buzlu yolda kayan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Soğuk havaların ardından buzlanma meydana gelen Elazığ-Bingöl karayolunda feci trafik kazası. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

09.02.2022 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da yolda kayan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Elazığ'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun Koçkar mevkisinde meydana geldi. Ahmet Şimşek yönetimindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Karakoçan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Yazar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Karakoçan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ateş ile sürücü Ahmet Şimşek ve Şeref Akatay, ilk müdahalelerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Hüseyin Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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