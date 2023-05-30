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Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek öldü

Elazığ'da kent genelinde dün etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek öldü

Giriş: 30.05.2023 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek öldü
Sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek öldü
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AA

Merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde etkili olan dolu ve şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selde Aziz Gençoğlu'na ait 50 küçükbaş hayvan ve 2 eşek ile Süleyman Gürbüz'e ait 53 küçükbaş hayvan öldü, ahırlarda hasar oluştu.

Köydeki bazı tarım arazileri de dolu ve sağanak nedeniyle zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Köy muhtarı Recep Dal, yaptığı açıklamada, sağanağın ardından meydana gelen selde köyde besicilik yapan Gençoğlu ve Gürbüz'e ait 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşeğin öldüğünü belirtti.

Şiddetli sağanak yağışın bölgedeki 3 bin dönüm arpa ve yem bitkisi ekili tarım arazisinde de zarara neden olduğunu ifade eden Dal, bir kısım köy yollarının da selden zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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