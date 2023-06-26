Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çevre Elazığ'da ormanlık alanlara giriş yasağı!

Elazığ'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Elazığ Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu

Giriş: 26.06.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da ormanlık alanlara giriş yasağı!
İHA

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde orman yangınlarının arttığının gözlendiği, son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan olumsuz hava şartlarının oluştuğu belirtildi. Açıklamada şu detaylar yer aldı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızın yangına karşı korunması amacıyla; İçişleri Bakanlığının 25.05.2022 tarih ve 30751 sayılı Genelgesi ve 13 Mayıs 2023 tarih ve E-23635644-249-51865 sayılı Orman Yangınları konulu emirleri gereği Elazığ İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İlimizde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Elazığ ili sınırları içerisindeki ekli listede belirtilen ormanlık alanlara görevliler ve orman idaresinden izin alanlar hariç girişler 1 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İlimizdeki bütün ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması yasaklanmıştır.

Elazığ ili genelindeki bütün köy ve mahallerinde ormana 4 kilometre mesafede anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacaktır."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Samsun'da 4 ay boyunca girişler yasaklandı
Samsun'da 4 ay boyunca girişler yasaklandı
İstanbul'un ardından 3 ilde daha yasaklandı!
İstanbul'un ardından 3 ilde daha yasaklandı!
Tekirdağ'da ormanlarda ateş yakılması yasaklandı
Tekirdağ'da ormanlarda ateş yakılması yasaklandı
Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!
Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.