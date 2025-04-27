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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var | Son dakika haberleri

        Elazığ'da midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

        Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:13
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        Elazığ'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
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        Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

        A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

        Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

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