Elazığ'da genç kadın evinde ölü bulundu
Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı
Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen genç kadın evinde ölü bulundu.
Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen E.N.B'den (26) 3 gündür haber alamayan bina yetkilisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; eve giren ekipler E.N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.N.B'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.