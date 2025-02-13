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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da genç kadın evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Elazığ'da genç kadın evinde ölü bulundu

        Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 00:40 Güncelleme: 13.02.2025 - 00:40
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        Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen genç kadın evinde ölü bulundu.

        Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen E.N.B'den (26) 3 gündür haber alamayan bina yetkilisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; eve giren ekipler E.N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        E.N.B'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Elazığ
        #Son dakika haberler
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