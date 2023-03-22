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Elazığ'da deprem nedeniyle sahurda davul çalınmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, bu yıl ramazan ayında davul veya klarnet çalınmayacak. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan, "Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı dernek olarak bir karar aldık. Bu yıl geleneğimiz olan ramazan davulunun çalınmaması için bir karar aldık. Hiçbir mahallede sahur eğlence programları düzenlenmeyecek" dedi

Giriş: 22.03.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da deprem nedeniyle sahurda davul çalınmayacak
DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Elazığ´da, Muhtarlar Dayanışma Derneği tarafından, yaşamını yitirenler nedeniyle bu yıl ramazan ayı boyunca davul ve klarnet çalınmama kararı alındı.

Dernek Başkanı Murat Gülbasan, alınan kararla sahur eğlence programlarının da düzenlenmeyeceğini belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı dernek olarak bir karar aldık. Bu yıl geleneğimiz olan ramazan davulunun çalınmaması için bir karar aldık. Hiçbir mahallede sahur eğlence programları düzenlenmeyecek. Duyarlı davrandıklarından dolayı bütün muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü vefat eden insanlarımız var, bizim bu saatten sonra böyle bir uygulama yapmamızın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bütün Elazığ halkının bilmesi lazım, bu ramazan ayında kesinlikle davul çalınmayacak" dedi.

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