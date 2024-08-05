Elazığ Adliyesi'nde avukata saldırı

Dava ve sonrası yaşanan olaylar hakkında bilgi veren Avukat Pektaş, "10 Mayıs 2024 tarihinde Elazığ Adliyesi'nde davacı vekili olarak görev yaptığım duruşma çıkışında davalı tarafça aniden bir saldırıya maruz kaldım. Anladığım kadarıyla 8-10 kişi gelmişti ve planlı bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bir anda saldırınca ben kaçma refleksi ile kendim tamamen mahkeme koridorlarında buldum, memurların olduğu tarafa doğru gitmek istedim ancak davalı tarafın yanında getirdiği dava dışı, dosya ile hiçbir alakası olmayan kişi tarafından durduruldum. Yerde tekme ve yumruklara maruz kaldım. Bu tekme ve yumruklar esnasında da küfürlü ölüm tehditlerine de maruz kaldım. Olay sonrasında açıkçası dava konusu da bir alacak davasıydı. Karşı taraf bu hamlesi ile tamamen korkutmak, sindirmek ve dosyadan el çektirmek amacıyla yaptığını düşünüyoruz.

Yapılan saldırı, dosyaya kalabalık gelmesi de planlı olarak gösteriyor. Davalı aynı zamanda kendisi bir avukat görevinde. Bu olaydan sonra 3-4 defa daha karşılıklı duruşmalarımız oldu. Bu duruşmalarda aynı şekilde bana saldıran şahıs da dahil olmak üzere kendisi de gelerek gözdağı vermeye devam etti. Bunlar tutuklanmadı. Biz savcılığa gerekli şikayetlerimiz ile başvurduk, adalete güveniyoruz. Bu yapılan saldırının karşılıksız kalmamasını, bunların en ağır ceza ile yargılanmalarını talep ediyoruz. Savcılığımız da bu hususta gerekli soruşturmayı yapacaktır. Benim gibi avukat meslektaşlarım bu görevlerimiz itibariyle bu saldırılara maruz kalabilecek durumdayız" dedi.