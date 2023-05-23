El Salvador’da stadyum girişinde izdiham: 12 ölü

Anadolu Ajansı'nın BBC'den aktardığı habere göre; kapılar kapatıldıktan sonra çok sayıda taraftarın Cuscatlan Stadyumu'na girmeye çalışması sonucu izdiham meydana geldi.

12 kişinin yaşamını yitirdiği izdihamda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı.

Alianza ve FAS takımları arasındaki karşılaşma ise ertelendi.