Kaval köyü sınırlarındaki şelale el değmemiş doğası, kanyonu, bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
AA'nın haberine göre doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, yeşilin her tonunu barındıran manzarasıyla doğal fotoğraf stüdyosu imkanı da sağlıyor.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilcisi ve Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi Naci Ertunç ile CİSAD üyesi Esat Kılınç'ın bulunduğu bir grup, doğasever şelalede etkinlik düzenledi.
Ertunç, yaptığı açıklamada, Hakkari bölgesinin olağanüstü güzelliklere sahip bir coğrafya olduğunu söyledi.
Bölgede sağlanan huzur ortamıyla dağcılık, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, rafting sporlarının geliştiğini belirten Ertunç, bölgedeki güzelliklerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması gerektiğini ifade etti.
Bu amaçla saklı kalan güzelliklerin bulunduğu bölgelerde etkinlikler düzenlediklerini anlatan Ertunç, şöyle konuştu:
"Müjdelerin en büyüğünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cilo ve Sat bölgelerinin Milli Park ilan etmesiyle aldık. Bu karar, Hakkari'nin ne kadar muhteşem bir yer olduğunu tescillemiş oldu. Valimiz İdris Akbıyık, üniversitemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle yakın zamanda Hakkari'yi bu doğa güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Sineber Şelalesi gibi onlarca şelale, doğaseverleri cezbediyor. Buraları tanıtmak için etkinliklerimiz devam edecek."
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