Barcelona Real Madrid maçı yani El Clasico'nun başlamasına sayılı saatler kaldı. La Liga'ya 2'de 2 yaparak başlayan Barcelona, Sevilla'ya ile sahasında berabere kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta Getafe karşısında sürpriz bir mağlubiye aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Ferencvaros karşısında net bir galibiyet alan Katalan temsilcisi bu akşam Camp Nou'da Real Madrid'i konuk edecek.

Konuk ekip Real Madrid ise La Liga'da çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Real Madrid geçtiğimiz hafta Barnebau'da Cadiz'i konuk ettiği maçta şok bir mağlubiyet aldı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Shaktar Donetsk'i konuk eden Real Madrid sahasında 3-2'lik skorla mağlup oldu Peki El Clasico maçı hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

BARCELONA REAL MADRİD NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid karşılaşması 24 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart 'tan naklen yayınlacak. MUHTEMEL 11'LER Barcelona: Neto, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Fati, Coutinho ,Griezmann, Messi Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo ,Casemaro, Valverde, Kros, Modric , Junior, Benzema