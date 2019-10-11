11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dizi tarihinin en beğenilen yapımlarından olan ve Altın Küre dahil pek çok ödüle layık görülen Breaking Bad dizisinin devam filmi El Camino: Bir Breaking Bad Filmi Netflix'te yayınlandı. Filmin yayınlanmasından bir gün önce de kamera arkası görüntüleri izleyici beğenisine sunuldu. Videoda, kamera arkası görüntülerinin yanı sıra kamera önündeki ve arkasındaki çalışanların görüşlerine de yer verildi.
Filmde ise Jesse Pinkman'a hayat veren Aaron Paul, El Camino’nun hem yapımcısı hem de başrolü olarak karşımıza çıktı.
Jesse Pinkman’ın ekibinde Badger ve Skinny Pete de yer aldı.
Breaking Bad'in devam filmi El Camino'da Jesse Pinkman, hem polislerden hem de White Supremacist çetesinden kaçıyor.
WALTER WHITE ÖLDÜ MÜ?
6 yıl önce ekranlara gelen Breaking Bad dizisinin final bölümünde Jesse Pinkman'ı kurtarmak için onu esir tutan Neo-Nazi grubunun evine giden Walter White, arabasının arkasına kurduğu otomatik silahın açtığı ateş sonrası yaralanmıştı. White, kanlar içinde yere yığılırken dizi son ermişti. Dizinin pek çok hayranı Walter White'ın hayatta kalmış olabileceğini düşünürken, bazıları da ünlü karakterin öldüğü konusunda hemfikirdi.
Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan ise geçtiğimiz günlerde tartışmalara son noktayı koydu ve Walter White'ın öldüğünü açıkladı.
EL CAMINO: BİR BREAKİNG BAD FİLMİ KONUSU
El Camino: Bir Breaking Bad Filmi Jesse Pinkman'ı (Emmy ödüllü Aaron Paul) hayranları ile yeniden buluşturuyor. Filmde Walter White'ın gidişi ve yaşadığı dramatik olayların ardından Jesse, geleceğini şekillendirmek için geçmişiyle yüzleşiyor. Vince Gilligan'ın kaleme aldığı ve yönettiği film, Sony Pictures Television ile birlikte Mark Johnson, Melissa Bernstein, Charles Newirth, Diane Mercer, Vince Gilligan ve Aaron Paul tarafından hayata geçirildi. Jesse'nin arkadaşları Badger ve Skinny Pete rollerini canlandıran Matt Jones ve Charles Baker da El Camino'da yer alıyor.
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