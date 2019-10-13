13 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve askerden kontrolü sağlamasını istediği Ekvador'un başkenti Quito'da protestolar devam ediyor.
Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ve ülke genelinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteri ve şiddet olayları sürüyor.
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte askerin birçok mahallesinde kontrolü sağladığı kentte halen bazı mahallelerde protestocular ve güvenlik güçleri arasında arbede ve kovalamaca yaşanıyor. Ülke basını olaylara ilişkin bir bilgi vermezken sosyal medyada yapılan paylaşımlarda halkın kentin birçok bölgesinde tencere ve tavalara vurarak Devlet Başkanı Lenin Moreno karşısında tepki verdiği görülüyor.
Kamu binaları ve yüksek yapılara keskin nişancılar yerleştirildiği dikkat çeken görüntülere, askeri bir aracın protestocuları ezdiği ve bir göstericinin de kafasından vurulduğu anlar yansıdı.
RESMİ KAMU DENETÇİSİ AĞIR BİLANÇOYU AÇIKLADI
Bu arada ülkenin resmi kamu denetçi kurumu Defensoria del Pueblo yayımladığı son bültenle ülkede günlerdir süren protestoların ağır bilançosunu duyurdu.
Protesto ve şiddet olaylarında ülke genelinde 937 kişinin yaralandığı ve şimdiye kadar en az 6 kişinin öldüğü kaydedilen bültende tutuklanan ve gözaltına alınanların sayısının ise 1121'e ulaştığı belirtildi.
DÜN PROTESTOLARDAKİ EN AĞIR GÜNDÜ
Ekvador’un kırsal kesimlerinden başkent Quito'ya gelen yerlilerin sürdürdüğü gösterilerde dün büyük olaylar çıkmıştı.
Cuma günü ülkenin yasama organı Ulusal Meclis'e girme denemesi yapan yerliler, güvenlik güçlerince geri püskürtüldükten sonra kent merkezindeki birçok caddede taş ve etraftan getirdikleri malzemelerde barikatlar yapmış, dün ise bu bölgelerde büyük çatışmalar yaşanmıştı.
Kamu Denetçiliği binası ve medya kuruluşları başta olmak üzere birçok bina yakılmış ve çevredeki araçlar hasar almıştı.
EKVATOR'DA YAŞANANLAR
Ekvador'da hükümet, şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.
Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu.
Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.
Hükümet merkezini başkentten ülkenin güneybatısındaki liman şehri Guayaquil'e taşıyan Moreno yönetimi düzenlemelerden geri adım atmayacaklarını fakat diyaloğa açık olduklarını duyurmuştu.
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