EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
2 su bardağı konserve ya da taze bezelye (en büyük boy olsun)
1 adet orta boy havuç
2 çay kaşığı tuz, karabiber
1 adet orta boy kuru soğan
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası (2 adet küp doğranmış domates de kullanabilirsiniz)
Köfte için;250 gr yağsız kıyma1 su bardağı ince köftelik bulgur
1 adet yumurta1 çay bardağı ılık su
4 çay kaşığı un1 çay kaşığı tuz, karabiber
2 çay kaşığı kuru nane, kuru fesleğen
Sos için;
2 adet limonun suyu
2 tatlı kaşığı un1 adet yumurtanın sarısı
EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Bu yemek için taze bezelye kullanacaksanız, önceden yumuşayıncaya kadar kadar haşlayıp süzün. Köfteleri hazırlamak için; ince bulguru derin bir kaba koyun. Üzerine 1 çay bardağı ılık suyu gezdirip bulgurun yumuşaması, kabarması için yaklaşık 10 dakika bekletin. Yumuşayan bulgurun üzerine kıymayı ve yumurtayı ekleyip unu katın. Tuz, karabiber, kuru nane ve kuru fesleğeni serpiştirin.
Malzemeleri iyice karışıncaya kadar, sıkıca yoğurun. Hazırladığınız köfte hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yaptığınız köfteleri hafifçe un serpilmiş bir tepsiye yan yana dizin.
Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir tencereye koyup kızdırın. Rendelenmiş havuç ve soğanı ilave edin. Sürekli karıştırarak 2 dakika kavurun. Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra sıcak haldeki 10 su bardağı et ya da tavuk suyunu, karıştırarak tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi katın. Su kaynamaya başlayınca hazırladığınız köfteleri yavaş yavaş tencereye ekleyin. Tahta kaşıkla arada sırada karıştırarak 10 dakika pişirin.
Suyu süzülmüş konserve bezelyeyi ya da haşlanmış bezelyeyi ekleyin. Limon suyu, yumurta sarısı ve unu küçük bir kasede çatalla iyice çırpın. Bu karışıma köftenin sıcak suyundan bir kepçe katarak karıştırın. Ilınmış karışımı yemeğe yavaş yavaş aktarın. Sık sık karıştırarak 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Tuzunu kontrol edip sıcak olarak servise sunun. Afiyet olsun.
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