Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in sakatlığının ardından Ankaragücü maçında Emre ve Gustavo'nun da kaybedilmesi teknik direktör Ersun Yanal'ı kara kara düşündürüyor. Yanal, orta sahada Gustavo'nun yerine Tolgay veya Tolga Ciğerci'yi oynatmayı planlarken burada favori isim Tolga Ciğerci.

Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım'ı kadroya dahil edip Nabil Dirar'ı ön bölgeye çekmeyi planlayan Ersun Yanal stoper bölgesinde ise değişiklik yapıp yapmama konusunda kararsız. Jailson'un bireysel hatalarına devam etmesi yapması Ersun Yanal'ı bu düşünceye iterken Adil Rami ve Falette'e çok güvenmemesi sebebiyle yine de Jailson ile başlama fikri ağırlık basıyor.