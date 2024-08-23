EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır... Sert mizaclı Belediye Reisi Aziz Özay karakteri başrolde. Bu karakterin kendi çapında meşhur iki özelliği var: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Bu kızlar ise kasaba merkezine inmemelerine, insan içine çok çıkmamalarına rağmen çok fazla taliplileri var.