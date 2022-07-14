Ekrem Özen adına yaptırılan cami ibadete açıldı

Ekrem Özen, hayatı boyunca, tecrübeli bir iş insanı, başarılı bir öğretmen, vefalı bir kardeş olarak tanındı. Dört yıl önce henüz 60 yaşındayken hayata veda etti. Ancak sevenleri hayallerini ve emeklerini yaşatmaya devam ediyor.
Vefatının dördüncü yıldönümünde Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ekrem Özen anısına ve adına bir cami inşa edildi. Siyasetten ve bürokrasiden isimler, iş insanı arkadaşları ve hemşehrileri de açılıştaydı. O isimlerden biri de Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'dı.
TEKDAĞ: HAYIRDA YARIŞA DEVAM ETTİ
Kenan Tekdağ açılışta yaptığı konuşmada "Merhum aziz hemşehrimiz Ekrem bey, bu hayra, bu hayır yarışına iştirak etmiş. Cenab-ı hakkın takdiri. Allah rahmet etsin. Bunun neticesini görememiş ama hayırda yarışa devam etmiş. Özen ailesi bu yarışı nihayete erdirmiş ve bugün gurur duyulacak bir külliyeyi armağan etmiştir" dedi.
ÖZEN'İN HAYALİ BUGÜN GERÇEK OLDU
Ayşe Hatun Özen Vakfı Müdürü Lokman Yıldız da Ekrem Özen'in kendisini insana adamış bir isim ve eğitimci olduğuna vurgu yaptı ve "Hayali bugün gerçek oldu" dedi. Kur'an tilavetinin okunması ve açılış konuşmalarının ardından caminin kurdelesi kesildi. Törenin ardından cemaat, Ekrem Özen Camii'nde ilk namazını eda etti.
ÇOK YÖNLÜ BİR KÜLLİYE HAYATA GEÇTİ
Ekrem Özen Camii'nde aynı anda 2 bin kişi namaz kılabilecek. Camide aynı zamanda eğitim ve kültür programlarının yanı sıra çeşitli kurslara ve 0-6 yaş okul öncesi eğitimlere ev sahipliği yapacak bir külliye yer alıyor. Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1958 yılında dünyaya gelen, öğretmenlikten emekli olduktan sonra ticaretle uğraşan, Onur Market ve Ayşe Hatun Özen Vakfı kurucu başkanlığını yapan Ekrem Özen 2018 yılında vefat etmişti
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