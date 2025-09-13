Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını çekenler hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açılmıştı.

Açılan davanın ilk duruşması dün Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu içindeki duruşma salonunda yapıldı. Duruşma devam ettiği sırada Ekrem İmamoğlu’nun savunma yaptığı bazı görüntüler de sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık görüntü çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespit edilmesi için, “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçundan soruşturma başlattı.