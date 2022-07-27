Ekrem İmamoğlu Polis Okulu arazisi ve Swiss Otel'de son durumu anlattı İmamoğlu'ndan Polis Okulu ve Swiss Otel açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Teke Tek'te rant ve tartışmalı arazilerle ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceki döneme ait 130 projeyi incelediklerini kaydeden İmamoğlu, "Donatı alanı iken imara açılan alandan elde edilen kazanç 890 milyar 743 milyon lira. İmar artışından 519 milyar 6 milyon... İmara açılan orman alanından 29 milyar liraya yakın rant sağlandı" dedi. İmamoğlu toplamının dolar cinsinden 85 milyara yaklaştığını ileri sürdüğü bu rantın millete gitmediğini söyledi.

İmamoğlu, iki tartışmalı satış ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu:

POLİS OKULU

Fatih Altaylı'nın, "Genel Başkanınızın çok önemli olan, "Biz buna dur diyeceğiz" dediği Polis Okulu meselesi... Polis Okulu AK Parti'nin birilerine vermek istediği bir yerdi. Siz sattınız orayı?" sorusuna İmamoğlu şu cevabı verdi:

"Polis Okulu'nu biz satmadık. Satıldı zaten. İş bitmiş, satılmış. Sözleşme yapılmış. Süreci anlatayım. Etiler Polis Okulu'nun satışı bizden önce yapıldı. 2018'de İBB'nin kasasına 918 milyon lira yatırılmış. Para gitmiş. Yani İBB bu araziyle ilgili yaklaşık 600 milyon lira civarında, Emniyet ile yaptığı anlaşma gereği Hakkari'de lojman yapmış, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü binası yapmış. Sözleşme almış yürümüş. Kaç senelik iş bu, 2013'ten beri. Süreci biz canlandırmadık. 2-3 yıldır duruyor. Ancak bir yere kadar, siz hukuka bağlısınız, kamu zararına yönelik bir risk var. Şu an bu yargı süreciyle ilgili benim yapacaklarım kısıtlı. 2018'de buranın yüzde 47'sini YapıYapı diye bir firma alıyor. Yüzde 53'ü Kiptaş'a veriliyor. İki seçim arası Kiptaş'a ruhsatı veriliyor. Ardından buraya Danıştay 6. Daire tarafından planın iptaliyle ilgili bir dava açılıyor. Mesele sonra önümüze geliyor. Ortada İBB'yi bağlayan bir sözleşme var. Ya ben inşaatı devam ettireceğim ya da paramı alacağım. Sözleşme yapıp paramızı aldık, 2 milyar 80 milyon lira ki bu payımızın parası. Hemen ardından Danıştay'dan plan iptali kararı çıktı. Dolayısıyla orada şu an plansız bir süreç var."

SWISS OTEL

Fatih Altaylı'nın Swiss Otel konusuyla ilgili, "Swiss Otel daha önce Kadir Topbaş zamanında özelleştirilmeye çıktı. Orayı Türkiye'nin en zengin iş adamlarından bir tanesi zaten oteli kiracı olarak işleten kişi, satın aldı. Sanıyorum 600 milyon dolara. O dönemde iki otel böyle satılıyor: Biri Riyad Otel, biri Swiss Otel. Birini Doğuş Grubu alıyor, birini Özyeğin. Bu süreç nedir?" sorusuna ise İmamoğlu şöyle cevap verdi:

"421 milyon liraya satılmış 12 yıl önce. Buraya CHP'li birkaç meclis üyesi dava açıyor. Sonra bu iş önümüze geldi. Davayı satın alan kaybetmiş. Biz de çağırdık, "Sana paranı veremeyiz" dedik. AK Parti döneminde harcanmış. "Bize zaman tanırsanız, sizle anlaşmaya varız" dedik. Ben tapumu alırım, daha iyi bir fiyata satarım. Sattığım fiyattan dolayı da çok daha büyük para kazanırım. Sadece sizinle dava uzamasın diye protokol yaptık. Sana paranı bir sene sonra ödeyebiliriz. Meclis'te karar çıkması lazım. "Satış kararı da çıkarsa ben kabul ederim" dedim.

Süreç oybirliği ile Meclis'ten çıktı. İBB olarak mutabakat yapmaya yetki aldık. Satış yetkisinden itibaren "Bir yıl içinde paranı öderiz" dedik. 1 milyon 225 milyon lirasını verdiğimiz zaman burası bizim olacak. Şu anda devir söz konusu değil. En iyi fiyatı bulursak satarız. Piyasa araştırmaları yapıyoruz. İhale süreci başlayacak. Biz buradan bir kar elde edebilirsek satacağız."