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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun babasının evinde arama yapıldı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun babasının evinde arama yapıldı

        Balıkesir'de jandarma ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait yazlık evde arama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:40
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        İmamoğlu'nun babasının evinde arama yapıldı
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.

        BABASININ YAZLIĞINDA ARAMA

        DHA'daki habere göre soruşturma sürerken, dün jandarma ekipleri Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki yazlık eve gitti.

        ÇİLİNGİRLE KAPI AÇILDI

        Evin kapısını çilingire açtırarak giren jandarma ekipleri, arama yaptı. Ekiplerin evde yaptıkları arama sonrası bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #Son dakika haberler
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