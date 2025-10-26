Habertürk
        Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi

        Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi

        Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınacak. Adliye çevresinde ise sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı. Adliye bahçesine vatandaş ve personel girişi yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:42
        Ekrem İmamoğlu adliyeye getirildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

        DHA'nın haberine göre diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi. Özgür Özel'in saat 14.00 sıralarında Çağlayan Meydanı'nda açıklama yapması bekleniyor.

        GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in meydanda toplanan kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.

