Ekrem İmamoğlu, ailesiyle açık görüşteki buluşma sırasında çekilmiş fotoğrafı paylaştı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta cezaevine gelen ailesi ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

GENİŞ AİLE FOTOĞRAFI

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İmamoğlu ile görüşmeye eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da yer aldı. İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’nun da açık görüşte ziyarete geldiği görüldü.

"AİLE MUTLULUKTUR"

İmamoğlu paylaşımında "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" ifadelerine yer verdi.