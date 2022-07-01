Ekranların yeni fenomeni Sadi Payaslı ile tanışın! Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çok konuşulacak tanıtımı yayınlandı!

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’; büyük bir değişim yaşayarak öğretmen olan Sadi Payaslı ile Karabayır Lisesi’nde yolunun kesiştiği ıslahevinden gelen beş gençle birlikte yaşadıklarının etkileyici hikayesini anlatacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yakında SHOW TV’de başlıyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 2. Tanıtımı;Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. Tanıtım