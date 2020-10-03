'Çocuktan Al Haberi', bugünden itibaren yeni sezonuyla her cumartesi - pazar saat 17'de SHOW TV'de Doğa Rutkay Kamal'ın sunumuyla yayınlanacak. Kamal, Habertürk'e verdiği röportajda hafta sonlarına neşe getirecek, miniklerin hayal dünyasını keşfederken çok eğlenilecek 'Çocuktan Al Haberi' programının neden özel olduğunu anlattı. Doğa Rutkay Kamal, ayrıca annelik deneyimlerinden ve kendi çocukluğuna dair anılarından da söz etti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ekranların en eğlenceli ve en sıradışı yarışma programı 'Çocuktan Al Haberi', Doğa Rutkay Kamal'ın neşeli sunumuyla 3 Ekim'den itibaren SHOW TV'de yeniden başlıyor! 'Çocuktan Al Haberi'nde eğlence, bu sezon da hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden sevimli çocukların kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar, izleyiciyi kimi zaman şaşırtıyor, kimi zaman kahkahalara boğuyor. Doğa Rutkay Kamal ile çocuklar arasındaki diyaloglar ise yarışmaya renk katıyor.

'Çocuktan Al Haberi' ile artık hafta sonlarınızdan neşe eksik olmayacak. Miniklerin hayal dünyasını keşfederken çok eğleneceksiniz. 'Çocuktan Al Haberi', 3 Ekim'den itibaren yeni sezonuyla cumartesi - pazar saat 17'de SHOW TV'de.

Anne olduktan sonra hayata bakışınız, yaşamınız ne ölçüde değişti? Anne olmadan önceki Doğa Rutkay ile olduktan sonraki Doğa Rutkay arasındaki en belirgin farklar nelerdir?

Artık hayatım sanki iki tane kafam varmış gibi geçiyor. Daha sabırsız, daha aceleci olan kişiliğim son derece sakinledi ve acele etmeden önce düşünecek uzun uzun zamanlar yarattım kendime. Sanıyorum esneyen zaman kavramı anneliğimin en güzel hediyelerinden biri oldu bana. Kendimi bildim bileli çalışkan, ayakları yere basan kolay yılmayan mücadeleci bir kadındım... Anne olduktan sonraysa; kendimi yeniden keşfettim. Her şey 'daha da fazla' oldu sanki. Uykusuzluğa, açlığa, yorgunluğa olan dayanma gücüm beni şaşkına çevirdi. İki evladımı da sonsuz bir sabır ve şefkatle büyütebileceğimi ve bunları yaşarken de bu kadar kendimle iyi geçinebileceğimi tahmin etmiyordum:)

Çocuklarınızın size edindirdiği en önemli kazanım ve öğreti ne olmuştur?

'An'ı yaşa, an'da kal! Her saniyenin farkına var!

'Çocuktan Al Haberi' için gelen teklifi kabul etmenizi sağlayan kriterler neler oldu?

Elbette çocuklar! Sonra da bu şahane formatın bir parçası olmak fikri, kendimi bildim bileli televizyonda olmayı; bir programın sorumluluğunu almayı çok seviyorum. İnsanlarla sohbet etmek izleyiciye aktarmak çok sevdiğim mesleklerimden bir tanesi! Şimdi bunu çocuklarla yapmak benim için mutluluk verici bir deneyim olacak.

'Çocuktan Al Haberi' ile çocuklara ve ebeveynlerine özellikle neleri anlatmak, nelerin altını çizmek istiyorsunuz?

Onların nasıl özel farklı ve bambaşka bir bakış açıları olduğunu! Onlar dünyayı çok farklı bir gözle yaşadıkları için her saniyenin tadını çıkarıyorlar ve başlarına gelen her tecrübe onlar için bir mucizeye dönüşüyor. Bizler zaman zaman hayatın koşuşturmacası içinde o güzel anları kaçırabiliyoruz. Bu nedenle onların farklı dünyalarından aktardıklarına anneler, babalar ve seyircilerimiz için bir köprü olacak olmak çok güzel!

'Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır' özlü sözü doğrultusunda bir anne olarak çocuklarınızda özellikle neleri izinin kalmasını istersiniz?

Evlatlarım merhametli vicdan sahibi koca yürekli olsunlar isterim. Çok sevsinler çok sevilsinler! Yaşadıkları dünyaya, topluma sahip çıkan, ahlaklı, barışçıl, elleri açık, paylaşmayı bilen yavrular olsunlar. Bizler babamızdan, dedemizden bu duygularla yetiştirildik ve hep faydasını gördük. Dilerim; babaları da ben de bu tohumları o bebek yüreklerine şimdiden ekebiliriz.

Program çekimleri sırasında sizi en çok şaşırtan / etkileyen cümle hangisi oldu?

"GÖZÜMDE ZÜRAFA VAR" ve "YAŞLANMAK 40'la başlıyor" cümleleri beni çok güldürdü:)

Programın çekimlerinde zaman zaman kendi çocukluk yıllarınıza dönüyorsunuzdur. Günümüzün çocuklarıyla sizin dönemin çocukları arasında en büyük farkların neler olduğunu görüyorsunuz?

Biz, şimdiki çocuklara nazaran başka bir dünyada büyüdük sanki... İmkanların kısıtlı olduğu ancak sanatın hayal gücünü, mahalle kültürünün tadını çıkarabildiğimiz daha kalabalık hayatlarımız vardı. Şimdiki çocuklar daha yalnız daha kendi dünyasında sanki... Teknolojinin de bunda etkisi büyük tabii.

Çocukluk yıllarında yaşadığınız en iz bırakan unsur / olay ne olmuştu?

Ankara'dan ortaokul yıllarımın tam ortasında İstanbul'a taşınmak... Kendimi arkadaşlarımdan ve mahallemden ayrıldığımda yalnız hissetmiştim.

Doğa Rutkay nasıl bir çocuktu? Yaramaz mı, uslu mu? Girişken mi, çekingen mi?

Benim çocukluğumda nasıl biri olduğuma dair fikirler ikiye ayrılıyor. Kimi büyüklerim çok yaramaz olduğumu söylerken kimileri de çok uslu bir çocuk olduğumu söyler. İnanın ben de tam sonuca ulaşamadım:) Ancak şundan eminim; sevgi dolu, çok neşeli ve iyi niyetli bir çocuktum. Düşene gülmeyip yerden kaldıran, büyüklerini görünce kendine çeki düzen veren, kurallara uyan ama hep özgürlüğünün peşinde olan ve muhteşem bir hayal dünyasına sahiptim. Küçük Doğa şimdikine hâlâ çok benziyor. Sadece boyum, kilom ve aklım uzadı:)