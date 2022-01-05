EKPSS, her iki yılda bir olduğu gibi bu yılda da büyük ilgi görüyor. Memur olmak isteyen engelli vatandaşlar EKPSS aracılığıyla hayallerine kavuşma fırsatı bulabiliyorlar. ÖSYM 2022 EKPSS memur yerleştirme tercih kılavuzunu yayınladı! Peki, EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak engelli personel için başvuru kılavuzunu yayımladı. Engelli personel alımı başvuruları bugün başlıyor. Terciler, 14 Ocak’ta sona erecek. Peki, Engelli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022-EKPSS Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu!

ÖSYM, 2022-EKPSS Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kılavuzunu yayınladı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için engelli adaylardan tercih alınacağı belirtildi.

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.”

ENGELLİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu