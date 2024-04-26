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        Haberler Yaşam EKPSS ne zaman? EKPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika? EKPSS sınav tarihi ve süresi 2024

        EKPSS ne zaman? EKPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika?

        Engelli Kamu Personeli Sınavı Nisan ayında uygulanacak olup EKPSS sınav günü ve saati merak ediliyor. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, EKPSS'yi 81 ilde 97 sınav merkezinde gerçekleştireceklerini ifade etti. Peki EKPSS ne zaman? 2024 EKPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:46
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          EKPSS tarihleri ve sınav saati süresi belli oldu. Engelli kamu personelinden sınava girecek olan vatandaşlar başvurularını tamamladı. Peki EKPSS ne zaman? EKPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika?

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          EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          EKPSS sınavı 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak. Buna göre 10.15’te başlayan sınav 11.15’te sona erecek.

          Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulanacağını anlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, 4 bin 507 adayın işitme-1 testinden, 20 bin 487 adayın zihinsel engelli testinden ve 90 bin 152 adayın ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava gireceğini kaydetti.

          EKPSS 115 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak.

          EKPSS'de adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandığı bilgisini paylaşan Ersoy, "109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak." ifadelerini kullandı.

          EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          EKPSS, 28 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.

          Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

          İki ayrı elektronik sınav da yapılacak

          ÖSYM'nin hafta sonu iki elektronik sınav da düzenleyeceğini aktaran Ersoy, "Cumartesi günü e-YDS/4 İngilizce ve pazar günü e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da toplam 63 sınav salonunda uygulanacak. 6 bin 222 adayın katılacağı e-sınavlarda emniyet dahil 486 görevli yer alacak. Sınavlar 13.45'te başlayacak ve 16.45'te sona erecek. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarı, sınav görevlilerine kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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