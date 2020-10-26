Bugün sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına bir anda Fransa Kraliçesi Marie Antoinette de girdi. "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" cümlesi kendisine atfedilen Marie Antoinette kimdir? Marie Antoinette sendromu nedir?

MARİE ANTOİNETTE KİMDİR?

Josephe Jeanne Marie Antoinette von Habsburg-Lorraine veya Maria Antonia Josepha Johanna (Jozef Jan Mari Antuanet von Habsburg Loren) 2 Kasım 1755'te Fransa'da doğmuştur. 16 Ekim 1793'te Fransa'da ölen Fransa Kraliçesi ve Avusturya arşidüşesi. Kısaca Marie Antoinette veya Maria Antonia olarak bilinir. Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve eşi Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızıdır. Henüz 14 yaşındayken Fransa veliahtı XVI. Louis ile evlendi. 1774 Mayıs'ında XVI. Louis Fransa kralı olunca Marie Antoinette Fransa kraliçesi oldu. XVII. Louis'nin (Kayıp Döfen) annesidir. Fransız Devrimi esnasında "Vatan hainliği" ile suçlanarak giyotinle idam edildi (1793).

MARİE ANTOİNETTE SENDROMU NEDİR?

Marie Antoinette sendromu, birinin saçlarının aniden beyazlaştığı (Saçlardaki pigmentin azalması, normalden beyaza kadar gri olarak algılanan bir dizi renk üretir.) bir durumu ifade eder. Bu durumun adı, 1793’te idam edilmeden önce saçları aniden beyaza dönüşen Fransız Kraliçesi Marie Antoinette’ten gelir.

EKMEK BULAMIYORLARSA PASTA YESİNLER SÖZÜ KİMİN?

XVI. Louis'nin taç giyme töreni, Paris'teki ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, Reims'de gerçekleşti. Bu dönemde söylenmiş olan, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" ("Qu'ils mangent de la brioche.") sözü, ya Marie Antoinette'i kötülemek ya da sözü popüler yapmak amacıyla, Marie Antoinette'e mâl edilmiştir. Onun tarafından söylendiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Ekmek kıtlığından haberi olduğunda, Marie Antoinette şöyle not almıştır, "Kendi bahtsızlıklarına rağmen bizlere böylesine iyi davranan bu insanları gördükçe, onların mutluluğu için kesinlikle daha sıkı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçeği kral da görmektedir. Kendi adıma konuşmam gerekirse, taç giydiğim günü -yüz yıl bile yaşasam da- hayat boyu unutmayacağım."