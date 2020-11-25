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EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?
Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.
Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.
EKİN MERT DAYMAZ FİLMLERİ VE DİZİLERİ
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2014
|Not Defteri
|Egemen Şanoğlu
|Başrol Oyuncusu
|2015
|Çilek Kokusu
|Volkan Mazharoğlu
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Hayat Sevince Güzel
|Savaş Göçer
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Kırlangıç Fırtınası
|Şahin Turaboğlu
|Başrol Oyuncusu
|2018
|Ağlama Anne
|Mert Bayer
|Başrol Oyuncusu
|2019
|Mirasyedi
|Ozan
|Başrol Oyuncusu
|2020
|Gençliğim Eyvah
|Ahmet Asmalı
|Başrol Oyuncusu
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