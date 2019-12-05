Ekin Eylem Ulaş kimdir?

Tv8'de iki sezondur ekranlara gelen MasterChef'de yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın sevilen oyuncusu Ekin Eylem Ulaş'ın hayatı sosyal medyada merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Ekin Eylem Ulaş hakkında merak edilenler...



EKİN EYLEM ULAŞ HAYATI

MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek MasterChef yarışmacılarından biri de Ekin Eylem Ulaş. Baba tarafından Elazığlı olan ancak Bursa doğumlu 31 yaşındaki yarışmacı, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını belirtirken, 2007 yılından bu yana aşçılık mesleği içinde yer aldığını söylüyor. Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ulaş, 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı. MasterChef Türkiye'ye kendini önce kendisine, sonra MasterChef şeflerine ve dünyaya ispat etmeye geldiğini söyleyen Ekin Eylem Ulaş tüm maharetlerini sergileyecek.