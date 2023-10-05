"BİZLERİ SEVİNDİREN BİR HABER OLDU"

Salgının ardından İngilizlerin bölgeye olan ilgisinin devam ettiğini dile getiren Uysal, "İngiliz gazetenin haberi bölgemizi, özellikle 2024 satışlarımızı olumlu yönde etkileyecek. Bizleri sevindiren bir haber oldu. Fethiye zaten bizim gözümüzde dünyanın gözbebeği. İngiltere'de de bu şekilde anılması bizi ayrıca onurlandırıldı. Fethiye'de tüm kurumlarla ilçenin tanıtımını yapmak için mücadele diyoruz. Times'ta çıkan haber de bizler için çok önemli" diye konuştu.