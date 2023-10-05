The Times'ın, Fethiye'yi ekimde en iyi 10 tatil yeri arasında göstermesi sevinçle karşılandı
İngiliz The Times gazetesi, ekim ayında deniz tatili yapmak için gidilebilecek 10 adresi paylaştı... Listenin 2. sırasında Muğla'nın gözde ilçelerinden Fethiye yer aldı. Times'ın listesinde, Muğla'nın Fethiye ilçesini göstermesi, turizm sektörünün temsilcilerini mutlu etti
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İngiliz The Times gazetesi, ekim ayında deniz tatili yapmak için gidilebilecek 10 adresi sıraladı. Muğla'nın Fethiye ilçesi, listede 2. sırada gösterildi.
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Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Best places for a beach holiday in October' başlığıyla 'Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler' listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiği belirtildi.
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Dalaman Havalimanı sayesinde Birleşik Krallık'tan Muğla'ya doğrudan uçuşların yapılabildiğinin belirtildiği yazıda "Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisikletle keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz'in geniş kumsalında dinlenmek ve geleneksel tekne turuyla Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için burayı bir üs olarak kullanabilirsiniz.
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Ayrıca kayalara oyulmuş antik mezarlarla süslü Likya Yolu'nun bazı bölümlerinde yürüyüş yapabilirsiniz" denildi.
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The Times'ın listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesini ikinci sırada göstermesi, turizm sektörünün temsilcilerini mutlu etti.
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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, Fethiye bölgesinin her yıl 1 milyonun üzerinde turist ağırladığını söyledi.
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Fethiye'de tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra her bütçeye uygun turistik tesislerin bulduğunu belirten Uysal, "Haziran'dan itibaren güzel bir sezon geçirdik.
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Ekim ayında da otellerimizin doluluk seviyesi yüksek" dedi. Uysal, bölgenin ana pazarının İngiltere olduğunu, en çok İngiliz misafirleri ağırladıklarını vurguladı.
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"BİZLERİ SEVİNDİREN BİR HABER OLDU"
Salgının ardından İngilizlerin bölgeye olan ilgisinin devam ettiğini dile getiren Uysal, "İngiliz gazetenin haberi bölgemizi, özellikle 2024 satışlarımızı olumlu yönde etkileyecek. Bizleri sevindiren bir haber oldu. Fethiye zaten bizim gözümüzde dünyanın gözbebeği. İngiltere'de de bu şekilde anılması bizi ayrıca onurlandırıldı. Fethiye'de tüm kurumlarla ilçenin tanıtımını yapmak için mücadele diyoruz. Times'ta çıkan haber de bizler için çok önemli" diye konuştu.
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Uysal, haberin ardından bölgeye daha fazla İngiliz turistin geleceğini belirtti.
The Times'ta çıkan haberin Fethiye ve Türkiye imajına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Uysal, "Zaman zaman yurt dışı kaynaklı Türkiye ile ilgili olumsuz haberlerin de bertaraf edilmesini sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.
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The Times'ın 'Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat' yazısıyla paylaştığı liste şu şekilde:
1- Ibiza (İspanya)
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2- Fethiye (Türkiye)
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3- Malta
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4- Zanzibar (Tanzanya)
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5- Goa (Hindistan)
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6- Cape Town (Güney Afrika)
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7- Algarve (Portekiz)
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8- Jamaika
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9- Tulum (Meksika)
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10- Girit (Yunanistan)
*Haberin görselleri AP, Shutterstock ve AA tarafından servis edilmiştir.