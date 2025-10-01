Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ekim temettü takvimi yayınlandı: Ekim ayında 16 şirket temettü veriyor! Ekim temettü ödeme takvimi ile ödemeler ne zaman hesaba geçecek?

        Ekim temettü takvimi yayınlandı: Ekim ayında 16 şirket temettü veriyor

        Ekim ayı temettü takvimi yatırımcıların radarına girdi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, temettü ödeme takvimini açıkladı. Bu ay toplamda 16 şirket temettü ödemesi yapacak. Ödemeler, 8-31 Ekim tarihlerinde hesaba geçecek. İşte, 2025 Ekim temettü takvimi ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:36
        • 1

          Ekim ayı temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, bu ayki temettü ödeme tarihlerini duyurdu. 16 şirketin temettü dağıtacağı Ekim ayında ödeme tarihi ve miktarı şirkete göre farklılık gösteriyor. İşte, 2025 Ekim temettü takvimi ve yatırımcıların bilmesi gereken tüm detaylar...

        • 2

          Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

          BIST kodu: ENKAI

          Temettü tutarı: 0,7083 TL

          Tarihi: 08.10.2025

        • 3

          Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.

          BIST kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 13.10.2025

        • 4

          Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: BEGYO

          Temettü tutarı: 0,0215 TL

          Tarihi: 13.10.2025

        • 5

          Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

          BIST kodu: EBEBK

          Temettü tutarı: 0,4250 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 6

          Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PLTUR

          Temettü tutarı: 0,3230 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 7

          Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

          BIST kodu: GOKNR

          Temettü tutarı: 0,3036 TL

          Tarihi: 15.10.2025

        • 8

          Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

          BIST kodu: TRCAS

          Temettü tutarı: 0,5687 TL

          Tarihi: 17.10.2025

        • 9

          Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: MSGYO

          Temettü tutarı: 0,1473 TL

          Tarihi: 22.10.2025

        • 10

          Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALKLC

          Temettü tutarı: 0,0069 TL

          Tarihi: 22.10.2025

        • 11

          Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: AVPGY

          Temettü tutarı: 1,9375 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 12

          Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          BIST kodu: OSMEN

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 13

          Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: MEDTR

          Temettü tutarı: 0,0714 TL

          Tarihi: 27.10.2025

        • 14

          Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DESA

          Temettü tutarı: 0,0714 TL

          Tarihi: 30.10.2025

        • 15

          Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

          BIST kodu: OYAKC

          Temettü tutarı: 0,8500 TL

          Tarihi: 30.10.2025

        • 16

          Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

          BIST kodu: GUNDG

          Temettü tutarı: 0,0436 TL

          Tarihi: 31.10.2025

        • 17

          Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: SANFM

          Temettü tutarı: 0,0425 TL

          Tarihi: 31.10.2025

        Habertürk Anasayfa