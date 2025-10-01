Ekim ayı temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, bu ayki temettü ödeme tarihlerini duyurdu. 16 şirketin temettü dağıtacağı Ekim ayında ödeme tarihi ve miktarı şirkete göre farklılık gösteriyor. İşte, 2025 Ekim temettü takvimi ve yatırımcıların bilmesi gereken tüm detaylar...