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        Haberler Bilgi Ekonomi Ekim kira artış oranı ne zaman belli olacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

        Ekim kira artış oranı ne zaman belli olacak? TÜİK enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

        Milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren Ekim ayı kira artış oranının belirlenmesi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak Ekim ayı kira artış oranı doğrultusunda, kiracılar kiralarını zamlı olarak yatıracak. Peki, Ekim ayı kira tavan zam oranı ne zaman belirlenir, TÜİK enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:09
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        • 1

          Bu ay kira kontratını yenileyecek milyonlarca vatandaş, Ekim kira artış oranını merak ediyor. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazanacak kira tavan zam oranı ile beraber yeni kira dönemi fiyatları da belirlenecek. Peki, Ekim ayı kira tavan zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekim kira artış oranı, enflasyon rakamlarından sonra netleşecek.

        • 3

          EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

          Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti.

        • 4

          EYLÜL AYINDA TÜFE ARTIŞ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan Eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

        • 5

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

        • 6

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'ninortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67’sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00’ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,06 olasılıkla yüzde 13,00 – 16,99 aralığında, yüzde 56,91 olasılıkla yüzde 17,00 – 20,99 aralığında,yüzde 9,38 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,52‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 59,26'sının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 12,96'sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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