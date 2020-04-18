Ekho, 'Yabancı' ile listelere giriş yaptı

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 Mayıs ayında müzik dünyasına ‘Deli Çiçek’ adlı şarkısıyla giren ekho, geçtiğimiz hafta çıkardığı 'Yabancı' adlı single ile dijital müzik platformlarında popüler listelere ilk haftadan hızlı bir giriş yaptı. Yabancı, bugüne kadar 5 şarkı ile müzikseverle buluşan ekho’nun 6. şarkısı...
Çoğu müzisyenin eve kapandığı koronavirüs günleri grup ekho’nun yaratım ve üretim sürecini neredeyse hiç etkilememiş. Albüm çalışmalarına 3 yıl önce başlayan ekho, süreçlerini uzaktan çalışarak gerçekleştiren bir grup. Şu ana kadar 5 şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan ekho farklı şehirlerde yaşayan, sadece kayıt, prova ve konser için bir araya gelen müzisyenlerden oluşuyor.
Tüm şarkı sözü ve müzikler aynı zamanda gitarist olan Çağdaş Özdemir’e ait. Vokalde Aslı Arıcan, bas gitarda Saygun Sazcı ve davulda ise Umut Çevikol yer alıyor.
Grubun vokalisti Aslı Arıcan, son zamanlarda yaşanan zorlu günlerde hemşirelik mesleğini de bir taraftan sürdürmeye devam ediyor ve virüse karşı başlatılan mücadelede ön saflarda yerini alıyor.
Grubun prodüktörlüğünü Ümit Kuzer, ses mühendisliğini Martin Cru Spencer, mastering mühendisliğini ise Roger Waters, Queen, Depeche Mode, David Bowie gibi ünlü isimlerle çalışan Kevin Metcalfe üstleniyor. Kendilerini Art/Indie-Rock grubu olarak tanımlayan ekho’nun yapımcısı Burusvilis Company.
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