21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2017 yılın da değişen yeni ehliyet sınıfları ve kapsamları ile birlikte birçok sürücü adayının merak ettiği konu ise ehliyet için sağlık raporu şart mı ve nasıl alınır sorusuydu. Bu konu da aklınıza takılan ve merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevaplarını makalemizde detayları ile sizin için derledik.
Ehliyet için sağlık raporu zorunu mu?
Evet, yeni ehliyet alacakların, ehliyetine sınıf ekleyerek ehliyetini yenileyeceklerin ya da kayıp ehliyetini yeniden çıkaracakların sürücü olur raporu ya da diğer adıyla ehliyet sağlık raporu almak zorundadır.
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır?
Bakanlıkça belirtildiği şekliyle aşağıda belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlardan sağlık raporu alabilirsiniz.
Görüldüğü gibi ehliyet sağlık raporu, devlet hastanelerinden, aile hekimlerinden alabileceğiniz gibi özel sağlık kuruluşlarına başvuru yaparak da almanız mümkün.
Sağlık raporlarında grup kavramları nedir?
2017 Yılı itibariyle ehliyet yenileme de, hem ehliyet sınıfları hem de rapor alma şartları değiştiği için grup kavramı ortaya çıkmıştır.
Ehliyet Sağlık Raporu almak için ister özel isterseniz de devlet hastanesine başvuru yaptınız diyelim. Eğer görevli doktor yaptığı muayene sonucunda raporunuzda "Sürücü olabilir" kısmını işaretlediyse sağlık raporunuz olumlu bir sonuçla tamamlanmıştır. Olumlu sonuç dahilinde1. ve 2.Grup ehliyet sınıfı için başvuru yapabilirsiniz. Fakat görevli doktor sizi uzman tabiplere yönlendirdiyse ve sağlık yönünden bir kusurunuz bulunursa o zaman "Sürücü olamaz" kısmı işaretlenir. Ek olarak uzman tabibe yönlendirildiğiniz vakit eğer mevcut sağlık kusurunuz ağır araç kullanmaya uygun değilse o zaman da sadece "1.Grup sürücü olur" kısmı işaretlenebilir.
Not: Ehliyet için sağlık raporu edinmek için aile hekimine başvurduğunuz zaman ise sağlık raporunun II. kısmındaki "Sürücü olabilir" kısmını işaretlemesi halinde sağlık raporunuz her iki grup içinde geçerli ve tam olur niteliği taşımaktadır. Yani Aile Sağlık Hekimliklerinde, Sağlık Raporunda "Sürücü olabilir" kısmının işaretli olması yeterli olacaktır.
Sürücü veya sürücü adaylarının 1. Grup veya 2. Grup ehliyet alabilmelerine yalnızca uzman tabip veya uzman tabiplerin vereceği karar geçerli olmaktadır.
Ehliyet Sağlık Raporu için süreç nasıl işler?
Yukarıda belirtilen tercih ettiğiniz herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuruda bulunacaksınız. Size yaklaşık 25 maddeden oluşan ve rahatsızlıklarınızı belirten bir onay formu niteliğinde bir beyan formu verilecektir. Sizin bu formu doldurarak doğru olduğuna dair beyanda bulunmanız gereklidir. Bu formu doldurarak verdiğiniz beyan ile oluşabilecek yükümlülükleri kabul etmiş olacaksınız ve aynı zamanda gelecekte oluşabilecek ciddi bir rahatsızlığınız ortaya çıktığı vakit bunu ikamet ettiğiniz yerdeki emniyet yetkililerine kesinlikle bildirmeniz gerekecektir.
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