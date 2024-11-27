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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, cezası ne kadar? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

        Süre uzatıldı! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin bir kez daha uzatıldığını açıkladı. Çipli kimlik uygulamasına geçişin ardından başlatılan yenileme sürecinde, eski tip ehliyetlerini henüz değiştirmeyen sürücüler için kritik bir dönem başladı. Yeni düzenleme, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hayata geçirildi. Henüz başvuru yapmayanlar, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için bir an önce yenileme işlemlerini tamamlayacak. Ehliyet yenileme işlemiyle ilgili detaylar ve ücret bilgileri haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 18:28 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:28
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        • 1

          Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine yeniden uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu düzenlemenin vatandaşların işlemlerini daha rahat tamamlayabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Eski sürücü belgesini henüz yenilemeyenler için ceza riski kapıda. Yenileme işlemleri için gerekli belgeler, ücret bilgileri ve başvuru detayları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

          Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

          Yerlikaya şunları söyledi:

          "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

          Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

          Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

        • 3

          EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

          2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Aralık 2024'ü açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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