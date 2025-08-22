Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, hangi tarihte? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar?
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ehliyet yenileme süresi değişti. İçişleri Bakanlığı, bu uzatmanın son kez yapıldığını ve tekrar bir erteleme olmayacağını duyurdu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin belirlenen süre içerisinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Peki Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, hangi tarihte? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar?
Ehliyet yenileme süresi şu sıralar gündeme taşındı. 2016 öncesi eski tip ehliyet kullananların, açıklanan tarihe kadar sürücü belgelerini yenilemesi gerekiyor. Peki Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, hangi tarihte? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar?
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
31 Temmuz 2025'te son bulacağı belirtilen eski tip ehliyet yenileme süresi yeniden uzatıldı. Ehliyet yenileme son gün 31 Ekim 2025 olarak belirtildi. İçişleri Bakanlığı, bu uzatmanın son kez yapıldığını ve tekrar bir erteleme olmayacağını duyurdu.
EHLİYET YENİLEMEME CEZASI NE KADAR?
Ehliyet yenileme son tarihi kaçıranlar, B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
