Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, hangi tarihte? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

31 Temmuz 2025'te son bulacağı belirtilen eski tip ehliyet yenileme süresi yeniden uzatıldı. Ehliyet yenileme son gün 31 Ekim 2025 olarak belirtildi. İçişleri Bakanlığı, bu uzatmanın son kez yapıldığını ve tekrar bir erteleme olmayacağını duyurdu.

EHLİYET YENİLEMEME CEZASI NE KADAR?

Ehliyet yenileme son tarihi kaçıranlar, B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.