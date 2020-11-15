Ehliyet sınavları kalkacak mı Ehliyet sınavlarıyla ilgili detaylar

Her ay olduğu gibi bu ay da ehliyet sınavı yapıldı. Peki, ehliyet sınavları kalkacak mı? Merak edilen soruyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, merak edilen soruyla ilgili detaylar...

EHLİYET SINAVI KALKACAK MI?

Ehliyet sınavının kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir karar veya düzenleme teklifi yok. Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1'i ile 10'u arasında alınmayacak devam edecek. Başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde sınava girebiliyor.

EHLİYET SINAVI İÇİN GEREKEN BELGELER

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı

-Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)