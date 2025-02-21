Valilikten kritik açıklama: Ehliyet sınavları ertelendi mi, hangi sınavlar ertelendi?
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Megakent'te ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı sınavlar ertelendi. Valilik tarafından yapılan son dakika açıklaması, "Ehliyet sınavları ertelendi mi, hangi sınavlar ertelendi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte İstanbul Valisi Davut Gül'ün konuya ilişkin yaptığı açıklama...
- 1
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini belirterek Şehir Hatları seferleri ve bazı sınavların iptal edildiğini duyurdu. Hafta sonu ehliyet sınavına katılım gösterecek sürücü adayları, "Ehliyet sınavları ertelendi mi, hangi sınavlar ertelendi? Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte detaylar...
- 2
EHLİYET SINAVI ERTELENDİ Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."
- 3
ERTELENEN SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Ertelenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
-