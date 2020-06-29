Egzama çok sık rastlanan ve kaşıntıyla ortaya çıkan özelllikle el ve ayaklarda oluşan bir cilt hastalığıdır. Rahatsız etmesi nedeni ile insanları bazı tedavi araştırmaları içine sokar. Her türlü tavsiye ya da bilgi onlar için önemlidir. Tabi ki öncelikle bir hekim tarafından önerilen tedaviyi dikkate almak gereklidir. Ancak yan etkisi olmayan bitkisel ürünlerde fayda sağlamaktadır.

Aloe Vera da bunlardan birisidir. Birçok bitkisel tedavi yöntemleri içerisinde adı sıklıkla geçen çok faydalı bir bitki olması açısından etkileri de ona göre artmaktadır. Özellikle yanık tedavisindeki etkisi ile bilinen aloe vera egzama tedavisi için de önerilmektedir. Aloe veranın cilt yumuşatıcı ile yenileyici özelliğinin egzama üzerinde etkisi önemlidir.

Aloe vera iki şekilde kulanılabilir. Çay olarak tüketilebilir. Ayrıca; solüsyon olarak haricen tatbik edilebilmektedir. Aloe vera bitkisinin evde yetiştirilmesi ile de uygulama (yaprağını keserek) yapılabilir ama suyunun temas ettirilmesi gecikmesi halinde faydasını yitirebilecği için solüsyon olarak alınarak tatbik edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Eczanelerde jeli, solüsyonu ve serumları bulunmaktadır. Bu şekilde alıp kullanmak mümkün olabilmektedir.

Aloe vera özellikle egzamanın başlangıcı olan akut devresinde kullanılmaya başlamasında çok daha fazla fayda sağlamaktadır. Çocuklar için özellikle sağlıklı olması açısından kullanılmasında yarar vardır.

Aloe veranın içerisinde; çok sayıda vitamin ve mineraller ile amino asitler ve antioksidanlar vardır. Vitamin A, C, E ve B12 cilt onarımı için önemlidir. Bu nedenle egzama hastalığının cilt hastalığı olması nedeniyle etkisinin olacağı ortadır.