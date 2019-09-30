Egzama; deride oluşan kaşıntı, kuruluk, kızarıklık ve su dolu kabarcıklar şeklinde olan bir deri hastalığıdır. El ve kollarda daha çok görülen bir rahatsızlıktır. Vücudun diğer yerlerinde ise nadiren görülmektedir. Alerjik nedenlerden ötürü oluşabilmektedir.

EgzamaBelirtileri ise; deride kuruma ve çatlama, kızarıklık, iltihaplanmış deri, kaşıntı sonucu oluşan tahriş ve içerisinde su bulunan kabarcıklarıdır.

Egzama hastalığı kronikleşebilen bir hastalıktır. Çocuklarda görülmesi halinde tedavi edilebilir ancak yetişkinlerde tedavisi zordur. Yazları iyileşen ve kışları tekrar eden bir hastalıktır.

Egzama Çeşitleri Nelerdir?

Alerjik kontakt egzama: Yüz, el ve ayakta görülür.

Dishidrotik egzama: Parmak laterallerini

İrritan kontakt egzama: El ve yüzlerde görülür.

Atopik egzama: Bebeklik döneminde yüzü, büyük çocuklarda kıvrım bölgelerini ve erişkinlerde her kısımda görülür.

Seboreik egzama: Kafa derisi, el ve yüzlerde görülür.

Egzama Nedenleri

Deterjanlar, boyalar, sabunlar, parfümler, giysiler, kolonya, krem, makyaj ürünleri ve losyonlar, metaller ve lastik gibi maddeler

Ayakkabı ve terlikler

Diş macunu ve gargara suları

Bazı bitkiler( incir gibi)

Pederin (bazı böceklerin ezilmesinde ortaya çıkan madde)

Cilt kuruluğu

Kremler ve losyonlar

Bazı ilaçlar

Tozlar, polenler stres ve yiyecekler

Nikel ve kobalt gibi elementler

Egzama Tedavisi

Nemlendiriciler; kuru ciltlerde oluşan egzamalar için kullanılmaktadır. Bazı özel ürünler ile de banyo olunması sağlanabilir.

Islak bandajlar: Kaşıntı önleyici olarak uygulanmaktadır. Özellikle gece kaşıntılarına iyi gelir.

Kortizon içeren kremler; özellikle kırmızılaşan ve enfeksiyon oluşan egzamalar için kullanılabilmektedir.

Kostikosteroit (steroit) kremler: İlktihap giderici olarak kullanılabilir. Uzun süre kullanmak deri incelmesi yapar, hekim önerisi ile alınmalıdır.

Steroit merhemler: Özellikle nem tutulması için kullanılmaktadır.

Egzama bulaşıcı olmayan ancak görünüm açısından ve sürekli kaşıntı olması nedeni ile oldukça rahatsız edici bir cilt hastalığıdır. Bir cilt uzmanına baş vurarak tedavi olmada yardım alınmalıdır.