EGO şoförü için 'kasten öldürme' suçu talebi!

Ankara'da, 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı EGO otobüsü kazasında şoförün "taksirle" değil, "kasten öldürme suçundan" yargılanması talep edildi.
Sincan ilçesinde 22 Aralık 2021'de meydana gelen kazada, Yıldırım Çiçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsünün, kontrolden çıkarak bariyere çarptığı kazada, Hatice Akcabayır yaşamını yitirirken, 34 kişi yaralandı.
KANINDA "AMFETAMİN" TESPİT EDİLDİ
Kazaya ilişkin soruşturmada Yıldırım Çiçek'in kanında sentetik uyarıcı 'amfetamin' tespit edilirken, kaza öncesinde şoförün telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlendi. Yıldırım Çiçek hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
SANIK DURUŞMAYA KATILMADI
Sanık Çiçek'in, Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya "konutu terk etmeme" adli kontrol talebiyle serbest olan Yıldırım Çiçek katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
"TAKSİRLE" DEĞİL "KASTEN"
Söz alan müşteki avukatı, sanığın kaza anına kadar telefonuyla ilgilendiğini bu durumun kamera kayıtlarında sabit olduğunu belirterek, davanın 'taksirle ölüme sebebiyet verme' olarak değil 'kasten ölüme sebebiyet verme' şeklinde görülmesi talebinde bulundu.
"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"
Kazada iki bacağını da kaybeden Nurullah Çankal, "Ampute oldum. Sadece bacaklarımı kaybetmedim, iç organlarım da zarar gördü. Koluma platin takıldı. Şikayetçiyim ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yıldırım Çiçek'in "konutu terk etmeme" adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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