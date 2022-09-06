Eğlence sonrası 10 kişi birden saldırdı!

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişiyle 10 kişilik grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Kısa süre içinde grup içinden biri, elindeki alkol şişesini yabancı uyruklu kişinin kafasına fırlattı ancak isabet etmedi.

Saldırganlar, bu kez yere düşürdükleri yabancı uyrukluyu kişiyi tekme tokatlarla darbederken, çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı.