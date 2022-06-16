Van Gölü'nde yaşayan ikinci balık türü büyük heyecan yaşattı!

DHA

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu tarafından Van'da 'Doğada Acil Müdahale Eğitimi', 10-12 Haziran'da Van'da gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre program, çeşitli kentlerde görev yapan yaklaşık 45 bilim insanı ve akademisyenin katılımıyla düzenlendi.

Van'ın tarihi ve turistik mekanlarında yapılan eğitimde katılımcılara, olası yaralanma ya da hastalık durumuna o an mevcut olan kısıtlı ekipmanla müdahale edebilme yetisi kazandırmayı ve doğa koşullarında hayatta kalma becerilerinin öğretilmesi hedeflendi.

Eğitimin üçüncü günü de Gevaş ilçesi İnköy'deki eğitim noktasında AKEM eğitmenleri rehberliğinde dalış sertifikası olan üyeler Van Gölü'ne daldı. Dalışta ise Van Gölü'nde yaşayan ikinci balık türü olan 'Van Gölü küçük mercan balığı' görüntülendi.

'BÜYÜK HEYECAN YAŞADIK'

AKEM Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Merkez Birimi Başkanı İbrahim Atacan, dalışta Van Gölü küçük mercan balığını gördüklerini söyleyerek, "Su altındaki tabiatı tanıtırken, 9 metre derinlikte bir hareketlilik gördük. Yaklaştıkça çok duyduğumuz ancak göremediğimiz yeni balık türünün olduğunu fark ettik. Büyük bir heyecan yaşadık. Bu mutlu anı kayıt altına aldık. Van Gölü'nün altında farklı yaşamların olabileceği bizi daha da çok umutlandırdı. Daha önce tespit edilen balığın renginin kahverengi olduğunu biliyoruz ama bize denk gelenin beyaz ve siyah renkli olduğunu gördük. Bu konuda daha dikkatli bir araştırma yapılıp daha noktasal bilgilere ulaşabileceğimiz bir karar aldık" diye konuştu.

VAN GÖLÜ'NÜN İKİNCİ TÜRÜNÜ GÖRME FIRSATI

TATDOĞA Doğu Anadolu Sorumlusu Uzm. Dr. Mehmet Tatlı, Van Gölü havzasına dikkat çekmek ve reklam değerini arttırmak adına Türkiye genelinde 45 bilim insanını Van'a getirdiklerini ve kentte geziler yaptıklarını söyledi. Dr. Tatlı, "Van Gölü'nün etrafını turladık. Gevaş ilçesinde bulunan İnköy koylarında dalışlar yaptık. Orada inanılmaz bir olay oldu. AKEM'deki dalgıç arkadaşlarımız ve il dışından gelen hocalarımız bir dalış gerçekleştirdi. Bu dalış sırasında son yıllarda tespit edilen Van Gölü'nde yaşayabilen ikinci yeni balık türü olan Van Gölü küçük mercan balığını görme fırsatı buldular" dedi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP

Balığı gören arkadaşlarının çok heyecanlandıklarını belirten Dr. Tatlı, "Van'ımızın her yeri ayrı güzel, su altı ayrı bir güzel. Buna dikkat çekmek için de çalışmalar yapıyoruz. Eğitim görüntüleri sosyal medyadan yayımlanınca yurt dışındaki doğa tıbbı kuruluşlarından Van'da ortak eğitim toplantıları talepleri gelmeye başladı. Balığı gören arkadaşlarımız müthiş bir heyecan hissettiler. Dünyada eşi benzeri olmayan bir balık türü. Belki Van Gölü'nün çok daha farklı sırları vardır. Bu sırların araştırılıp incelenmesi gerekiyor" diye konuştu.

VAN GÖLÜ KÜÇÜK MERCAN BALIĞI

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali dışında farklı türde balığın da olduğu ilk kez 2018'de jandarma su altı ekibinin dalışı sırasında keşfedildi. Yıllardır Van Gölü'nde yaptığı çeşitli araştırmaları ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini koruma çalışmalarıyla bilinen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi, Doç. Dr. Baran Yoğurtçuoğlu'nun araştırmaları sonucunda Van Gölü'nde yaşayan ikinci balık türü bilimsel olarak tescillendi. Yeni balık türüne ise 'Van Gölü küçük mercan balığı' adı verildi.