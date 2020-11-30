Eğitim-Bir-Sen: Eğitimin yüz yüze yapılması temel amaç olmalıdır

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlar Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
İki gün süren toplantıda, Kovid-19 salgını sürecindeki eğitim-öğretim faaliyetleri, yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriler ve sendikal çalışmalara ilişkin yapılan istişarelerde kararlar alındı.
Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesinde, dünya genelinde sağlık başta olmak üzere ekonomiyi, çalışma hayatını, eğitimi, her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetleri etkisi altına alan ve hayatı tehdit eden Kovid-19 salgınına karşı en büyük gücün, bireysel ve kamusal tedbirler olduğu vurgulandı.
Salgının önlenmesi, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, normalleşmenin tek yolunun tedbirlere harfiyen uymaktan geçtiği bildirildi.
Salgın sürecinde öğrenciler ve eğitim çalışanları öncelenerek eğitim-öğretim ortamlarında gereken tedbirlerin alınması, eğitimin yüz yüze yapılmasının temel amaç olması gerektiği vurgulanan bildirgede, salgının seyrine göre yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı hallerde uzaktan eğitimin eşit şartlarda erişilebilirliği ve sürekliliğinin sağlanmasının önemine işaret edildi.
Bildirgede ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlaması nedeniyle ders planlaması, yüz yüze ve uzaktan eğitim icra etmeleri sebebiyle eğitim çalışanlarına filyasyon ve denetim görevinin verilmemesi eğitimin verimliliği ve devamlılığı açısından elzemdir. Öğretmenlerin iradesine saygı duymayan, onları demokratik tercihleri üzerinden ayrıştıran, tahkir ederek 'iradesini pazarlamakla' itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz. Kendisini kamuoyunun vicdanına havale ediyor, öğretmenlerimizden özür dilemeye çağırıyoruz."
Bildirgede, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun güncel ihtiyaçlara cevap vermediği, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, çalışma şartlarını iyileştirecek yeni bir düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.
Öğretmenlerin statüsünü yükseltecek, emeğinin karşılığı olan sosyal ve mali hakları teslim edecek, görev, yetki, ehliyet, liyakat alanlarındaki mevzuat dağınıklıklarını giderecek, şiddeti önleyecek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu için artık somut adımlar atılması gerektiği vurgulanan bildirgede, sözleşmeli öğretmenliğin yanı sıra ücretli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması, kadrolu öğretmenliğin istihdam biçimi olması gerektiği ifade edildi.
Bildirgede, 3600 ek göstergenin tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Akademik kariyerde liyakati temel ilke edinecek yeni bir yükseköğretim kanunu ihtiyacının olduğu değerlendirmesi yapılan bildirgede, üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının merkezi bir sistemle periyodik olarak yapılması gerektiği aktarıldı.
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