Eğirdir'de balıkçılık bitme noktasında

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü, son 5-6 yıldır yaşanan çekilme nedeniyle alarm veriyor. Su seviyesinin düşmesiyle gölde yaşayan balıkların yaşam alanı daraldı, verim azaldı. Balıkçılar, teknelerini iskelelere yanaştıramaz hale gelirken bazı tekneler tamamen karaya oturdu.

Eğirdir Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Cengiz Erdoğan, "Biz balıkçılar geçimimizi bu gölden sağlıyoruz. Gölümüz yaklaşık 5-6 yıldır sürekli çekiliyor ve şu anda geldiği nokta ortada. Suyun bu kadar azalması işlerimizi olumsuz etkiliyor. Gölde otlanma, kirlenme ve avcılık ekipmanlarını kullanma konusunda büyük zorluk yaşıyoruz. Teknelerimizi iskeleye yanaştıramaz hale geldik. Gölü görmeye gelen misafirlerimiz de artık su yerine kara görüyor. Bu da hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de bizleri çok üzüyor" dedi.

Çekilmeden balıkların da olumsuz etkilendiğini belirten Erdoğan, "Yaşayabilecek alanları azaldığı için verim çok düştü. Gölün bu hale gelmesinin nedenleri arasında küresel ısınma, iklim değişikliği ve yanlış kullanım var. Gölden sürekli su çekiliyor. Kışların yağışsız geçmesi, kar yağmaması da süreci hızlandırıyor. Yaklaşık 20 gündür Hoyran bölgesinde göl ikiye ayrılmış durumda. Su seviyesi sıfıra düştüğü için oradan geçen balıkçılar, teknelerini bırakıp yürüyerek geçebildiklerini söylüyor" diye konuştu.

"Ümidimiz artık Cenâb-ı Allah'a kaldı" diyen Erdoğan, "Eğer güzel bir kış geçirirsek belki göl yavaş yavaş toparlanabilir. Gölün bir an önce eski haline dönmesini istiyoruz çünkü bu süreçten en çok biz balıkçılar etkileniyoruz. Tarım da olumsuz etkilendi. Boğazova Köyü'nden çiftçilere kısıtlı su veriliyor, onlar da tankerlerle köylerine su taşımak zorunda kaldı" şeklinde konuştu. Bilinçsiz su kullanımının halen devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Gölden su çekilmeye devam ediyor. Mevcut pompalar yetmediği için şimdi 250 metrelik rampalar yapılarak gölün içine kadar girildi ve su alınmaya devam ediliyor. Biz burada ‘Göl yok oluyor' diye çığlık atarken, bazıları hâlâ çimleri ve asfaltları suluyor. Bu durumun artık art niyetli olduğunu düşünmeye başladık. Bazı teknelerimiz de su çok hızlı çekildiği için ilgilenilmedi ve karaya saplanıp kaldılar. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.