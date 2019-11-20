Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Eger Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3.3, 2.2 ve 2.8 büyüklüklerinde olmak üzere üç ayrı deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 2.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 20 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 KASIM 2019

Büyüklük 2.8 (ML) Yer Kusadasi Korfezi, 6.83 km. Menderes (Izmir) Enlem 37.9883 (K) Boylam 26.9793 (D) Derinlik 7.01 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.20 07:14:00 38.0160 27.0020 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.20 06:56:47 38.0103 27.0072 7.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.20 06:51:49 37.9952 26.9688 12.1 -.- 3.3 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.20 05:57:42 37.7027 30.1872 5.0 -.- 1.8 -.- CENDIK-(BURDUR) İlksel 2019.11.20 05:19:19 35.9910 27.5067 6.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.20 03:17:02 38.1758 30.1592 5.0 -.- 1.8 -.- KEKLICEK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.11.20 02:21:48 39.2627 32.9237 8.5 -.- 1.6 -.- ALTINCANAK-GOLBASI (ANKARA) İlksel 2019.11.20 01:29:42 38.4068 44.4510 5.0 -.- 3.2 3.3 KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel 2019.11.20 00:02:01 38.0105 27.0162 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.19 22:29:22 39.6682 43.8393 5.0 -.- 1.9 -.- DALBAHCE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel 2019.11.19 22:16:31 39.8815 39.7575 3.2 -.- 3.0 -.- ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2019.11.19 22:01:10 36.2203 29.5287 32.6 -.- 2.4 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.11.19 21:46:06 40.6992 28.5883 7.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.11.19 21:35:24 39.9105 39.8732 11.9 -.- 2.4 -.- BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2019.11.19 21:07:44 39.0918 27.3297 8.2 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-KINIK (IZMIR) İlksel 2019.11.19 20:15:51 36.2505 28.4197 28.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel