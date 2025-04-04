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        Haberler Dünya Avrupa Ege'de Midilli açıklarında göçmen faciası: 7 ölü | Dış Haberler

        Ege'de Midilli açıklarında göçmen faciası: 7 ölü

        Ege Denizi'nde, Midilli Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:50
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        Midilli açıklarında göçmen faciası: 7 ölü
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        Ege Denizi'nde Afganistan ve Suriye kökenli düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot sabah saatlerinde Midilli açıklarında alabora oldu.

        Anadolu Ajansı'nın Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye dayandırdığı habere göre; helikopterlerle yapılan arama çalışmasında, denizde 6 kişinin cesedi tespit edildi. Kurtulan 23 kişiden edinilen bilgilere göre, botta toplam 31 kişi bulunuyordu.

        Yunan Sahil Güvenlik Biriminin kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

        CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

        Yunan Sahil Güvenlik Biriminden daha sonra yapılan yazılı açıklamada, 5 metre uzunluğundaki bottaki düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçmeye çalıştığı kaydedildi.

        Ölü sayısının 7'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, denizden ve havadan yapılan aramalar sonucu 3'ü kadın, 3'ü çocuk 7 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, kurtulanların ise Midilli Adası'ndaki Karatepe Göçmen Kabul Merkezine götürüldüğü ifade edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #ege denizi
        #yunanistan
        #midilli adası
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