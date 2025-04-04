Ege'de Midilli açıklarında göçmen faciası: 7 ölü

Ege Denizi'nde Afganistan ve Suriye kökenli düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot sabah saatlerinde Midilli açıklarında alabora oldu.

Anadolu Ajansı'nın Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye dayandırdığı habere göre; helikopterlerle yapılan arama çalışmasında, denizde 6 kişinin cesedi tespit edildi. Kurtulan 23 kişiden edinilen bilgilere göre, botta toplam 31 kişi bulunuyordu.

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Yunan Sahil Güvenlik Biriminin kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

Yunan Sahil Güvenlik Biriminden daha sonra yapılan yazılı açıklamada, 5 metre uzunluğundaki bottaki düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçmeye çalıştığı kaydedildi.

Ölü sayısının 7'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, denizden ve havadan yapılan aramalar sonucu 3'ü kadın, 3'ü çocuk 7 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtulanların ise Midilli Adası'ndaki Karatepe Göçmen Kabul Merkezine götürüldüğü ifade edildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.