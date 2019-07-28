Eftalya Fettahoğlu, Enis Arıkan'ın sunuculuğunu üstlendiği Benimle Söyle şarkı yarışmasında finale kalan yarışmacılardan biri oldu. Eftalya Fettahoğlu, yarışmada sergilediği performans ile jüriden ve seyircilerden tam not aldı. Peki Eftalya Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Eftalya Fettahoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

EFTALYA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Eftalya Fettahoğlu kendi Facebook hesabında belirttiği bilgilere göre Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne başlayan Fettahoğlu 2017 yılında ise bu bölümden mezun oldu.

Amatör olarak birçok platformda müzik performansını sergileyen Fettahoğlu, 2018 yılında ise Serhan Emirmiran ile evlendi. Fettahoğlu, son olarak katıldığı Benimle Söyle yarışmasında sergilediği performansla bir anda tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çekti.