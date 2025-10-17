Efsanevi sinema yıldızı Brigitte Bardot hastaneye kaldırıldı

Efsanevi Fransız oyuncu Brigitte Bardot, hastaneye kaldırıldı. Fransız medyası, 91 yaşındaki film yıldızının, 'ciddi bir hastalık' nedeniyle üç haftadır hastanede yattığını duyururken, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılmadığını belirtti.

Fransa'nın Saint-Tropez şehrinde yaşayan yıldızın, Toulon'daki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bardot'nun ameliyat geçirdiği ve şu anda iyileşmekte olduğu, doktorların durumunu izlemeye devam edeceği bildirildi.

Temmuz 2023'te, sanatçının Saint-Tropez'de artan sıcaklıklar nedeniyle solunum problemleri yaşadığı duyurulmuştu. Nefes almada zorluk çekmesinin ardından, sanatçıya Fransa'nın güneyindeki evinde sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmişti.

Oyuncunun eşi Bernard d'Ormale, o dönemde verdiği demeçte; "Belirli bir yaştaki tüm insanlar gibi, o da artık sıcağa dayanamıyor" demişti.

Brigitte Bardot, 1952'de 'Bikinili Kız' filmiyle sinemada çıkış yaptı ve savaş sonrası dönemin en ünlü Fransız film yıldızlarından biri oldu.

Brigitte Bardot, 1956'da, Hollywood sansürlerinin kesintilerine rağmen ABD'de vizyona giren en yüksek hasılatlı yabancı film olan ve ayrı yaşadığı Roger Vadim'in 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filminde başrol oynadı.

Sinemanın seksi yıldızı olarak yükselen Brigitte Bardot için, 1957'de New York'taki rahipler, insanlara onun filmlerini izlememelerini söyledi. 6 yıl sonra Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ı 'Erotik serserilik' ile suçlayan Vatikan, Bardot'yu 'Kötü biri' olarak kınadı. Ancak bu tartışmalar kariyerine zarar vermedi. Bardot, 1970'lerin başında emekli olana kadar 45'ten fazla filmde rol aldı ve 70'ten fazla şarkı kaydetti. 1934'te Paris'te doğan Brigitte Bardot, Paris Müzik ve Dans Ulusal Yüksek Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı. 15 yaşındayken, Fransız Elle Dergisi'nin kapak kızı olarak yer alan Bardot, önceleri kendini bir model olarak kanıtlamaya başladı. Oyunculuk kariyeri 1952'de başlayan Brigitte Bardot, 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. Brigitte Bardot, hayatı boyunca dört kez evlendi. Roger Vadim (1952 - 1957), Jacques Charrier (1959 - 1962), Gunter Sachs (1966 - 1969) ile evliliğinin ardından 1992'de Bernard d'Ormale ile hayatını birleştirdi. İkinci eşinden 1960'ta Nicolas-Jacques Charrier adında bir oğlu oldu ancak ona annelik yapmayı hep reddetti. Bardot, yıllarca oğluyla kopuk bir ilişki sürdürdü. Doğmamış bebeğine ise 'kanserli tümör' adını verdi.