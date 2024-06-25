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        Haberler Bilgi Ekonomi Efor Çay Sanayi halka arz oluyor! Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, fon kullanımı, lot dağıtımı

        Efor Çay Sanayi halka arz oluyor! Efor Çay Sanayi talep toplama tarihleri ve fon kullanımı

        Yatırımcıların dikkatle takip ettiği halka arz takvimi kapsamında Efor Çay Sanayi halka arz oluyor. 90 milyon lot dağıtımı yapacak firma, 26 Haziran'da talep toplamaya başlayacak. İşte, Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, fon kullanımı ve lot dağıtımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:27
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        • 1

          Efor Çay Sanayi halka arz oluyor. 'EFORC' koduyla BIST'te işlem görmeye hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak belirlendi. 90 milyon lot dağıtımı yapmayan hazırlanan Efor Çay Sanayi'nin tüm halka arz detaylarını bir araya getirdik. İşte, Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve diğer detaylar...

        • 2

          EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

        • 3

          EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

          - 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)

          - 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL

          - 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)

          - 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)

          - 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)

          - 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)

          - 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)

          - 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)

        • 4

          EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.

        • 5

          EFOR ÇAY SANAYİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 25 yatırımcılar,

          Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı,

          Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi

          Yüzde 40 işletme sermayesi.

        • 6

          EFOR ÇAY SANAYİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          Efor Çay Sanayi'nin halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılamıyor ancak katılım endeksine uygun.

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