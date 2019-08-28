28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA Dünya Kupası'nda anonsörlük yapacak olan Mustafa Özben, 9 Eylül Pazartesi günü Dongguan’da oynanacak maçlarla görevine başlayacak. Dongguan’daki çeyrek final maçlarında da anonslarını duyacağımız Özben, sonrasında Pekin’e hareket edecek ve finallerde salondaki ses olacak.
Mustafa Özben, bugüne kadar Türkiye'yi 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda da temsil etmişti.
Olimpiyat Oyunları’nın yanı sıra Paralimpik Oyunları, Dünya Basketbol Şampiyonası, Avrupa Basketbol Şampiyonası, Türkiye Basketbol Federasyonu organizasyonları, Anadolu Efes maçları ve pek çok spor dalında anonsörlük yapan Özben, yaptığı açıklamada, "FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019, 18 yıllık basketbol anonsörlüğü kariyerimdeki üçüncü Dünya Kupası organizasyonu olacak. Çok mutlu ve gururluyum. Bu başarımda büyük rol oynayan eşim Özlem Özben’e ve aileme çok teşekkür ederim. Ayrıca beni her zaman destekleyen kulübüm Anadolu Efes’e ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na şükranlarımı sunarım. Dünyanın dört bir yanından Çin’e gelecek basketbolseverlerin daha keyifli bir maç deneyimi yaşaması için en güzel anonslarımla organizasyona renk katmaya çalışacağım. Umarım Milli Takımımız da son derece başarılı bir turnuva geçirir." diye konuştu.
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